Altınordu’da yollar kale gibi

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen beton yol ve sıcak asfalt çalışmaları ile Altınordu’da ulaşım sorununa neşter vuruluyor. Yapılan beton yol ve asfalt çalışmaları ile ulaşımın kolaylaştığı mahallelerde yol güzergahlarına inşa edilen sanat yapıları ise beton yol ve sıcak asfaltın ömrünü uzatıyor. Birçok mahallede yapımına başlanan ve 2017-2018 yılları arasında 33 mahallede yapılacak olan 30 bin metreküp moloz taş duvar (sanat yapıları) ile yollar heyelan ve buna benzer doğa olaylarına karşı korunaklı hale gelecek.

“30 bin metreküp taş duvar yapılacak”

Altınordu genelinde yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, beton yol, sıcak asfalt, kaldırım ve daha pek çok alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağırlıklı olarak sanat yapılarına ağırlık verdiklerini, bu sayede yolların daha uzun ömürlü ve daha güvenli olduğunu aktaran Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak beton yol, sıcak asfalt, kaldırım ve sanat yapıları ile ilgili pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürürken en yoğun çalışmayı ise sanat yapılarına harcıyoruz. Yaklaşık 30 bin metreküplük sanat yapılarının ihalesini yaparak başladığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla heyelanlar ve dere yataklarındaki su baskınları sonucu yola verilen zararı en aza indirgeyerek daha uzun ömürlü yollar inşa etmeyi hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak taş duvar yapıyoruz ve daha dayanıklı olmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

“Standart bir üst yapı oluşturacağız”

İlçe genelinde yapılan birçok çalışma ile asıl hedeflerinin standart bir üst yapıya sahip olmak olduğunu vurgulayan Başkan Tekintaş, “Yapımları devam eden çalışmalar ile asıl hedefimiz, Altınordu’yu sanat yapıları ile donatarak standart bir üst yapı oluşturmak. Bu çerçevede ilçe genelindeki çalışmalarımız devam ediyor. Dış mahallelerimizin sorunlarına da bu anlamda çözüm getirerek yaptığımız çalışmaları milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.