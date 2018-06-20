Altınordu’nun güzellikleri kadraja sığmadı

Altınordu Belediyesi ve Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği tarafından 27-28-29 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Altınkare Foto Maratonu’na Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 205 fotoğraf sanatçısı Altınordu İlçesinin tarihi ve coğrafi alanlarını fotoğrafladı. Fotoğraf sanatçıları jüriye değerlendirilmek üzere toplam 731 fotoğraf sundu. Foto maratonda Başarı, Mansiyon, Drone ve Özel olmak üzere 4 dalda ödül verilirken 40 fotoğrafta sergileme ödülü kazandı.

Türkmen: “Altınordu İlçemizin doğal güzellikleri fotoğraflandı”

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği Başkanı İlhan Türkmen, Foto Maraton’a katkılarını esirgemeyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a teşekkür etti. Foto Maraton’a ülke genelinden önemli fotoğraf sanatçılarının katıldığını kaydeden Türkmen, “Türkiye genelinden önemli fotoğraf sanatçılarını 3 gün boyunca Altınordu İlçesi’nde ağırladık. Altınordu ilçemizde 92 mahallemizde değerli fotoğraf üstatları çekim fırsatı buldular. Altınordu İlçemizin doğal güzelliklerini fotoğrafladılar. Katkılarından dolayı Altınordu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yarışmamıza 205 fotoğrafçı katıldı. 731 tane çok değerli eser kabulü gerçekleştirdik. Eleme usulüyle 50 çok değerli eser ilçemize kazandırmış olduk. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tekintaş: “Foto maratonu geleneksel hale getirecek bir adım attık”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı konuşmada foto maratonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Altınkare Foto Maratonu’nda birbirinden değerli fotoğrafların Altınordu Belediyesi arşivine kazandırıldığının altını çizen Başkan Engin Tekintaş, “ İlimizde önemli gördüğümüz KUDOF ile iş birliğinde Altıkare Foto Maratonu’nu gerçekleştirdik. Bu maraton ile şehrimizin özel fotoğrafları ortaya çıktı. Bu Foto Maratonu geleneksel hale getirecek bir adım attık. Bu foto maratonda şehrimiz için önemli ve ebediyete irtihal eden isimler adına özel ödüller verdik. Şehrimizin kültür ve sosyal hayatına katkı sunmuş Muzaffer Yüce abimize, naif kimliği ile ilimizin ticari hayatına katkı sunmuş olan İsmet Şenocak abimize, 40 yıllık dostum arkadaşım olan Namık Altaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ödül töreninde onların adına özel ödül verdik. Onları hatırlamadan geçmek mümkün değildi. Şenocak, Yüce ve Altaş ailelerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha dereceye giren tüm fotoğraf sanatçılarımıza ve katılım gösterenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Opr. Dr. Yediyıldız: “Ordu bir turizm şehri”

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu’nun turizm şehri olduğuna vurgu yaparken, yaptığı konuşmada, “Sanatsız medeniyet olmaz. Burada birçok sanat eserini görüyoruz. Altınordu Belediyesi ve KUDOF’a böyle bir projeyi ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Ordu bir turizm şehri. Bu tür çalışmalar Ordumuzun güzelliklerini ortaya çıkartacaktır. Bu çalışmaların artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedef bir milyon turist”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ordu’ya 705 bin turistin geldiğini, bu yılki hedefin ise 1 Milyon olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz, Ordu’nun geleceğinin parlak olduğunu belirtirken, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, konuşmasında, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler “4 Mevsim Ordu” isimli fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Altınordu Belediye Başkanımızın bu çalışması da aynı ölçüde takdire şayandır. Ordu ilimiz Büyükşehir Belediyesi olmadan önce 303 Bin turist alıyormuşuz. Bizim geçen yılki hedefimiz 700 Bin’i aşmaktı ve ilimize 705 bin turist gelmiş. Bu yılki hedefimiz ise 1 milyonu aşmaktır. Biz Turizm kentiyiz. Bizim doğal dokumuzu, yaylalarımızı bir an önce değerleriyle birlikte turizme açmak bizim ana görevimiz. Bunun içinde tanıtım yapmamız lazım. Bu anlamda Turizm kenti olma yolunda başlatılan bu süreçte Altınordu Belediyemizin katkısına teşekkür ediyorum. Ordumuzun geleceğinin bu anlamda parlak olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dereceye giren fotoğraf sanatçıları protokol mensuplarının elinden ödüllerini aldılar. Ödül töreninin ardından protokol tarafından sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sergisi açıldı.

Altınkare Foto Maraton’un En’leri

Başarı Ödülü’nü Cihan Karaca(Aydın), Erdem Cihan Arslan(Samsun) Çınar Yüksel(Amasya), Mansiyon Ödülleri’ni Emre Bostanoğlu(Kocaeli), İbrahim Aysündü(Trabzon), Mutlucan Elikcioğlu(Ordu), Drone Özel Ödülünü ise Emre Bostancıoğlu(Kocaeli) aldı. Yarışmaya sunulan 40 fotoğrafta sergileme ödülü kazandı.

Ordu’nun değerleri unutulmadı

Altınkare Foto Maratonu’nda 3 yarışmacı özel ödülün sahibi olurken, bu ödüllerini Altınordu İlçesi’nin sosyal, kültürel ve ticaret alanlarında önemli hizmetleri olmuş ve ebediyete irtihal eden Namık Altaş, İsmet Şenocak ve Muzaffer Yüce isimleri ile aldılar.

Namık Altaş Özel Ödülünü Mustafa Güral(Samsun), İsmet Şenocak Özel Ödülünü Ozan Yazar(Samsun) Muzaffer Yüce Özel Ödülünü ise Hacer Çalı(Ordu) aldı.

Öte yandan Şenocak, Yüce ve Altaş aileleri, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a teşekkür ettiler.

Altınordu Belediyesi’nde gerçekleştirilen sergileme ve ödül törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Basın İlan Kurumu Müdürü Murat Yürekli, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve fotoğraf sanatçıları katıldı.