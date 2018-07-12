Araç alımı satımında ikinci el piyasası durgun

İşlerimizde bir durgunluk olsa da kurban bayramına öncesinde bir hareketlilik bekliyoruz” dedi.

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey yaptığı açıklamada, “Genelde uygun fiyatta olan otomobiller daha çok satılıyor. İnsanların alım gücü belli. Çok lüks araba satışları biraz daha uygun fiyata göre düşük. Otomobil fiyatlarında gözle görülür bir yükseklik var ve bu hareketli piyasanın biraz daha böyle devam edeceğini söylemek istiyorum. Artık önüne gelen oto alım satımı ayak üstü dediğimiz tabirle oto alım satımı yapamayacaklar. Bununla ilgili de Fatsa oto galericiler derneğiyle vergi adresiyle birlikte anlaşmalı olarak internet üzerinden ve piyasadan oto alım satım yapanları takip ederek gereken ceza işlemi vergi dairesi tarafından uygulanacaktır. Herkes işini yapmasını tavsiye ediyoruz. Herkes yaptığı işini ve mesleğini yaparsa ve vergisini öderler hem devletimiz kazanmış olur hem de işini yaptığı için işini daha iyi daha düzgün daha kaliteli yapmış olur. Kurban bayramı öncesinde ikince piyasasında hareketlilik bekliyoruz“ diye konuştu.