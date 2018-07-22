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22 Temmuz 2018 17:18

Aybastı güreşle coştu

Türklerin Karadeniz’e girdiği yıldan itibaren düzenlenen ve güreş camiasında ’Koçyiğitlerin Ermeydanı’ olarak bilinen Ordu’nun Aybastı ilçesinde düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’nin 912.

Aybastı güreşle coştu

22 Temmuz 2018 17:18

’si on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Gerek güreş meydanında gerekse yayla merkezinde on binlerce insanın takip ettiği şenlikler önceki yıllardan daha coşkulu geçti.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline vatandaşlar akın etti. Sabahın erken saatlerinde yaylaya akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binlerce insanın takip ettiği festivalde ilk olarak ’Ermeydanı Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Anıtın açılışı kurdelesini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel birlikte kestiler.


Anıtın açılışının ardından milletvekili ve protokol mensupları yağlı güreşlerin yapıldığı alana geçtiler. Tribünlerdeki binlerce kişinin alkışlarıyla alana giren milletvekili ve protokol mensupları vatandaşları selamladılar. Güreş müsabakaları öncesinde protokol mensupları sırasıyla birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından şenliklerin en ilgi çeken bölümü tarihi Kırkpınar pehlivanlarının da katıldığı er meydanı güreşleri oldu.



"Gelecek yıl Kırkpınar’da varız"


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, güreş müsabakaları öncesinde yaptığı konuşmada, gelecek yıl yapılacak tarihi Kırkpınar güreşlerine Ordu ilinin damga vuracağını söyledi. Geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı olan, bu yıl ise kule hakemlerinin kararıyla sayı ile kaybeden Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Başpehlivan Recep Kara’nın gelecek yıl da Kırkpınar’da güreşeceğini belirten Başkan Yılmaz, "Recep Kara haksız kaybettiği müsabaka sonra Kırkpınar’a katılmayacağını söyledi. Ancak biz bu haksızlıklarla ve dopingle mücadele kapsamında gelecek yıl Kırkpınar’dayız. Gelecek yıl Ordu ili olarak başta Recep Kara olmak üzere Kırkpınar’a damga vuracağız" dedi. Başkan Yılmaz’ın sözleri on binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.


912. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline Ordu Vali Vekili Ahmet Arık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.




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