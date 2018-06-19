Aybastı Perşembe Yaylası doğal güzelliği ile büyülüyor

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Perşembe Yaylası’na günlük 6-7 tur gelirken en fazla yabancı olarak Araplar ziyaret ediyor.

Yöre sakinlerinden Musa Aydoğan, “Doğası, havası ve yeşili ile ziyaretçilerin uğrak noktası yaylamız oluyor. Her gün farklı kişileri burada görmek bizleri de mutlu ediyor. Yaylaya araçla gelen Arap turistlerde bölgeyi rahatça gezebiliyor. Yaylada tarihi alanlar ve menderesler de büyük ilgi çekiyor” dedi.

Her yıl yaz aylarında yaylada insan yoğunluğunun yaşandığını söyleyen Cemal Öz ise, “Yaylamız son yıllarda daha fazla ziyaret edilmeye başlandı. Belediye tarafından da tesisler kurulunca insanlar ihtiyaçlarını da rahatça karşılamış oluyor. Özelikle hafta sonları merkez mahallesinde yer bulmayı bulmak bile çok zor. Burada yaşamak çok güzel ve sağlıklı. 73 yaşındayım ve 30’luk gençlere taş çıkartacak güce sahibim. Tabii buda havasından, yemeğinden geçiyor. Tamamen burada organik besleniyoruz” diye konuştu.