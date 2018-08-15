Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 08:53

Balıkçı tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni sezon öncesi balıkçı teknelerinin bakım için tersanelerde bakım ve onarımları yapılıyor.

Balıkçı tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

15 Ağustos 2018 08:53


Denizlerde av yasağının başlamasıyla birlikte vinç yardımıyla karaya çekilerek bakım ve onarıma alınan balıkçı teknelerinde gerekli tamirat işlemlerine devam ediliyor.


Fatsa Limanında bulunan tersanelerde sezona yetişmesi için son işlemleri gerçekleşen balıkçı tekneleri büyük bir özenle yeni sezona hazırlanıyor.


Av sezonu öncesi balıkçı teknelerinin tamirat ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ahmet Koçan, “Tersanemizdeki işçilerle birlikte yoğun bir şekilde gece-gündüz çalışarak balıkçı teknelerini yeni sezona yetiştiriyoruz. Yaz ayı biraz sıcak olsa da işlerimizi bir an önce yetiştirmek için sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Teknelerimizin burada tamirat, boya ve motor bakım işlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.


Koçan, “Balıkçı esnaflarımızın tekneleri burada. Müşterilerimizin işlerini sezon öncesine yetiştireceğiz. Kastamonu’dan Hopa’ya kadar balıkçı tekneleri buraya gelerek onarım, tadilat ve boya işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı sezonlar diliyoruz” diye konuştu.


Tersane çalışanlarından Mustafa Koçan ise, “Balıkçı teknelerimizi sezona hazırlıyoruz. Onarım ve bakım işlerini burada yaparak denize tekrar tekneleri indireceğiz” açıklamasında bulundu.


Teknelerin bakımlarını özenle yaptıklarını ifade eden Fahri Cihan ise, “Teknelerimizi yeni sezona hazırlıyoruz. Motor, gövde ve diğer bakımlarını burada gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç