Balıkçı tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının başlamasıyla birlikte vinç yardımıyla karaya çekilerek bakım ve onarıma alınan balıkçı teknelerinde gerekli tamirat işlemlerine devam ediliyor.

Fatsa Limanında bulunan tersanelerde sezona yetişmesi için son işlemleri gerçekleşen balıkçı tekneleri büyük bir özenle yeni sezona hazırlanıyor.

Av sezonu öncesi balıkçı teknelerinin tamirat ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ahmet Koçan, “Tersanemizdeki işçilerle birlikte yoğun bir şekilde gece-gündüz çalışarak balıkçı teknelerini yeni sezona yetiştiriyoruz. Yaz ayı biraz sıcak olsa da işlerimizi bir an önce yetiştirmek için sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Teknelerimizin burada tamirat, boya ve motor bakım işlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Koçan, “Balıkçı esnaflarımızın tekneleri burada. Müşterilerimizin işlerini sezon öncesine yetiştireceğiz. Kastamonu’dan Hopa’ya kadar balıkçı tekneleri buraya gelerek onarım, tadilat ve boya işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

Tersane çalışanlarından Mustafa Koçan ise, “Balıkçı teknelerimizi sezona hazırlıyoruz. Onarım ve bakım işlerini burada yaparak denize tekrar tekneleri indireceğiz” açıklamasında bulundu.

Teknelerin bakımlarını özenle yaptıklarını ifade eden Fahri Cihan ise, “Teknelerimizi yeni sezona hazırlıyoruz. Motor, gövde ve diğer bakımlarını burada gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.