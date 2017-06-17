Ünye’de iskelede gerçekleştirilen iftar programında 5 binden fazla kişi aynı sofrada orucunu açtı. Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen iftara Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün ve çok sayıda davetli katıldı. Hazırlıkları sabahın erken saatinden itibaren başlanan iftar programında Ünye iskelesi ve Yunus Emre Parkı kullanılırken, iftar yemeğine katılan vatandaşlar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Güçlü ve büyük Türkiye”

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Ünye’de bu birliktelik ortamında siz değerli hemşehrilerimle bir arada olmaktan son derece mutluyum. İslam coğrafyası üzerinde oynanmak isteyen oyunlara karşı her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Müslüman dünyasının hamisi konumunda olan Türkiye’nin bu mücadelede birlik ortamını muhafaza etmeye ihtiyacı var. Vatandaşlarımız da bu bilinç içerisindeler. Güçlü ve büyük Türkiye için önümüzde ki tüm engellerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben bu güzel ortamda, mübarek Ramazan ayında bizlerle olduğunuz için tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise, “Ünyemizde böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiren Ünye Belediyemize teşekkür ediyorum. Ordu’nun genelinde ben ve belediye başkanı arkadaşlarım vatandaşlarımızla iftar programları gerçekleştirerek birliktelik ortamını canlı tutmaya çalışıyoruz. Bugün de burada bu birlikteliği görmekten son derece mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, Ramazan’ın birliktelik ortamına vurgu yaptı. Başkan Çamyar, “Zamanın ve mekânın insan ruhu üzerinde etkisi vardır. Şimdi ibadetlerimizin daha bir kıvamın bulduğu, omuzların saflarda kardeş olduğu, duaların yürekleri serinlettiği ulvi bir zamandayız. Böylesine değerli bir zamanda, iftar vaktindeki bu atmosferin, bu feyzin siz değerli hemşehrilerimle bir aradayken son derece huzur verici olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a Ünye 1957spor atkısı hediye edildi.