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18 Temmuz 2018 10:00

Başkan, hemşehrilerini şenliğe davet etti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 28-29 Temmuz tarihlerinde Geleneksel Çambaşı Yayla Şenliği yapılacak.

Başkan, hemşehrilerini şenliğe davet etti

18 Temmuz 2018 10:00


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu yıl 17.sini düzenlenecek olan Geleneksel Çambaşı Yayla Şenliğinin 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi.


17. Geleneksel Çambaşı Yayla Şenliğini 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirten Kaya, “Ordu Büyükşehir ortaklaşa gerçekleştireceğimiz yayla şenliğimizin bütün hazırlıkları hızla devam ediyor. Şenliğimizin birinci gününde açılış, yerel sanatçıların konserleri ve çeşitli yarışmalar olacak. İkinci günde ise Taner Can ve İmera konserleriyle katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz” dedi.


Kaya, tüm hemşehrilerini Çambaşı Yayla Şenliğine davet ettiğini sözlerine ekledi.




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