Başkan Kaya: “Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak”

Ş) işbirliğinde Çambaşı Yaylası’nda yapılacak 5 yıldızlı otel arazisinin ’üst kullanım hakkı’ için imzalar atıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçesine bir dev yatırımın daha gelmiş olmasından dolayı tarifi mümkün olmayan mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Otelin ilçe turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Kaya, “Çambaşı Kayak Merkezinin hemen yanındaki 43 dönümlük araziye yapılacak olan 5 yıldızlı otel ile hem kayak turizmine, hem de yayla turizmine çok önemli katkı sağlayacak. Bunun yanında yaylamıza gelen yerli ve yabancı turistlerin sosyal tesis ve konaklama ihtiyacını karşılayarak, bölgenin kaliteli tesis ihtiyacına da cevap verecek” dedi.

Kaya, otelin ilçelerine kazandırılmasında tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.