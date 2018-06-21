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21 Haziran 2018 09:04

Başkan Kaya’dan hastalara moral

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu’daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Kaya’dan hastalara moral

21 Haziran 2018 09:04


Başkan Kaya, düzenli olarak gerçekleştirdiği hasta ziyaretlerinde, hasta ve yakınlarına ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek bir süre sohbet etti. Hasta ziyaretlerini her fırsatta yaptığını belirten Başkan Kaya, "Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Yüce Allah’ımdan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


Ziyarette Başkan Kaya’ya, Belediye Meclis Üyesi Halil Başköy de eşlik etti.




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