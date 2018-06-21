Başkan Kaya’dan hastalara moral

Başkan Kaya, düzenli olarak gerçekleştirdiği hasta ziyaretlerinde, hasta ve yakınlarına ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek bir süre sohbet etti. Hasta ziyaretlerini her fırsatta yaptığını belirten Başkan Kaya, "Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Yüce Allah’ımdan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyarette Başkan Kaya’ya, Belediye Meclis Üyesi Halil Başköy de eşlik etti.