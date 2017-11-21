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21 Kasım 2017 22:08

Başkan mevsimin ilk karını sosyal medyadan canlı yayınladı

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Başkan mevsimin ilk karını sosyal medyadan canlı yayınladı

21 Kasım 2017 22:08

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, mevsimin ilk karını sosyal medya hesabından bütün takipçilerine canlı yayında izletti.


Hafta sonu açılışı yapılacak Çambaşı Kayak Merkezinden canlı yayın yapan Belediye Başkanı Kaya, takipçilerine kayak merkezinin son halini hem anlattı, hem de gösterdi. Başkan Kaya, kar yağışının kendileri için mutluluk olduğunu söyledi.


İlçeye yağan ilk karın güzelliğini bütün hemşehrilerine göstermek için canlı yayın yaptığını belirten Başkan Kaya, "Akşam saatlerinde Çambaşı Yaylamızda kar yağışı başladı. Devam eden kar yağışıyla birlikte inşallah bu hafta sonu Çambaşı Kayak Merkezimizin açılışını yapacağız. Hem kış hem de yaz ayında hizmet verecek olan kayak merkezimiz şu anda her şeyi ile açılışa hazır. İnşallah tesisin açılışı yapıldığında İnsanlarımız burada gönüllerince güzel bir gün geçirecekler. Çocuklarımız burada kayak eğitimi alarak geleceğin kayak sporcuları ilçemizden yetişecek. Çambaşı Kayak Merkezinin bütün eksikliklerinin giderilerek açılmasında bizlere her zaman destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaya, herkesi hafta sonu Çambaşı Kayak Merkezinin açılışına davet ettiğini sözlerine ekledi.




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