Başkan net konuştu

Daha düne kadar çevremizdeki iller bizden 30 sene ilerideydi. Şimdi ‘Ordu bizi geçti’ diyorlar. İnşallah verdiğimiz hizmetlerle 2019’da yüzde 70’lerde vatandaş memnuniyeti yakalayan bir yerel yönetim olacağız ve bu anlamda tarihe geçeceğiz” dedi.

Ordu’da uydudan yayın yapan bir TV’de canlı yayın konuğu olan Başkan Enver Yılmaz, programda Ordu Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımlar ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. Programda; ulaşım çalışmaları, alt yapı hizmetleri, içme suyu projeleri, Çambaşı Kayak Merkezi, yeni toplu taşıma projesi, kıyı düzenleme çalışmaları, eski Ayışığı Düğün Salonu’nun bulunduğu bölgeye Kent Meydanı projesi, yeni şehir stadı, mevcut stadın bulunduğu alan için düşünülen proje, Karşıyaka Spor kompleksi, Dış Cephe İyileştirme Projesi, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, çöp sorununun nasıl ortadan kaldırıldığı, çalışmaları başlayan AVM Projesi, Altınordu yayalaştırma projesi, Köprübaşı Meydanı ve kent mobilyalarına verilen zararlarla ilgili detaylı açıklama yapan Başkan Enver Yılmaz, “Ordu’nun tüm ilçelerinde muazzam yatırımlarımız var. Zaten 14 ilçede ana yatırımlarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıl başta yol ve su olmak üzere ne kadar eksikliğimiz varsa tamamladığımızda Ordu her yönüyle yaşanabilir bir kent olacaktır” diye konuştu.

“Kazanan Ordu ili oldu”

Hükümetin desteği ile turizm başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşen yatırımların Ordu’yu geleceğe daha güçlü taşıyacağını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Oluşumu ile birlikte gerçekleştirdiği yatırımlarla ilin hem ekonomik hem de sosyal hayatına büyük katkı sağlayan bir Büyükşehir Belediyesi olduk. Her kesimle uyum içerisinde çalıştık. Burada kazanan Ordu ili oldu. Yaz kış yaylarıyla, deniziyle, kumsalıyla, doğasıyla, tarihiyle, açıkçası 19 ilçesiyle Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Çok şükür güvenlik ve asayiş sorunumuz yok. Bu nedenle yaşadığımız kentin kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.

“Bizim koşar adımlarla ilerlememiz lazım”

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kentin eksik olduğu alanlardaki boşlukları kapattık” diyen Başkan Yılmaz, “Bizim yürüyecek vaktimiz yok. Bizim koşar adımlarla ilerlememiz patinaj yapmamamız lazım. Daha düne kadar çevremizdeki iller bizden 30 sene ilerdeydi. Şimdi ‘Ordu bizi geçti’ diyorlar. Geçmişte gerçekleşecek olan bir yatırım için her kafadan bir ses çıkar ve yapalım mı-yapmayalım mı, gelsek mi-gitsek mi, iyi mi olur-kötü mü olur denirdi. Şimdi ise kararımızı alıyoruz, kulaklarımızı tıkıyoruz işimizi yapıyoruz. Şayet kulaklarını tıkamazsan ve birilerine itibar edersen iş yapamazsın. Zaten şu ana kadar da yaptığımız işlerde felsefemiz bu oldu” şeklinde konuştu.

“Biz siyaset yapmıyoruz”

Siyaset yapmadıklarını ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin maddi kaynaklarını basiretli bir tüccar mantığı ile yönettiklerini belirten Başkan Yılmaz, profesyonel düşünüp kar-zarar dengesini koruduklarını söyleyerek, “Biz siyaset yapmıyoruz. Zaten bulunduğum konum siyaset yapmaya uygun değil. Biz belediye başkanı, şehrin kanaat önderiyiz. Yatırımlar bizim elimizle geliyor. Bizim sadece bu ay ödediğimiz hak ediş 45 milyon lira. Biz bir ay ödeme yapmayalım Ordu ekonomisi iflas eder. Bu parayı öderken bize devletten gelen para ise 18 milyon lira. Yani gelen 18 milyon giden 45 milyon. Kalan parayı nereden buluyorsunuz diyorlar. Biz belediyeyi yönetirken basiretli bir tüccar gibi hareket ediyoruz. Böyle yapmazsak bu çarkı döndüremeyiz. Eskilerin yaptığı gibi yapsaydık devletten gelen paranın büyük bir bölümünü personel maaşına aktarır, kalanı ile de yol yapmaya çalışırdık. Şayet böyle yapsaydık bizim yollarımız 2-3 senede bitmezdi. Kısacası profesyonel düşünüp kar-zarar dengesini korumamız lazım. Biz belediyenin gider kalemlerini düşürdük. Örneğin geldiğimizde bütçede yüzde 44 olan personel maaşını bugün yüzde 11’lere düşürdük” dedi.

“Siyasette rakamlar ve kıyaslama en güzel ölçüdür”

Anketlerde Türkiye’nin; nüfusuyla, geliriyle, çalışmalarıyla en iyi büyüme oranına sahip belediyesi olduklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bunu ben değil genel merkez söylüyor. Bizim zaten tartışılma sebebimizde bu. Bütün eleştirilere rağmen dimdik ayakta, hizmet veren bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Aslında komşu illere gidip bizi oralarla kıyaslamaları lazım. Onların bize bakış açılarını görmeleri lazım. Siyasette rakamlar ve kıyaslamalar en güzel ölçüdür” diye konuştu.

“Seçimlerin hepsinden yüzde 65 oy almışız”

Gerçekleşen tüm yatırımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Devletimiz adına hayata geçen her yatırım bizim görevimizdir. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adına bizlerin yerelde hayata geçirdiği hizmetlerdir. Halkımız sandığa gittiğinde yapılan hizmetlerin tamamını düşünür ve buna göre oy verir. Bunun ölçüsü de vatandaşımızın memnuniyeti sonrasında sandıktan çıkan tablodur. 2014’ten sonra üç tane seçim geçirmişiz. Ve bu seçimlerin hepsinden yüzde 65 oy almışız. Bir diğer ölçü ise yapılan anketlerdir. Bizler anketlerde de aynı oranı yakaladık” açıklamasını yaptı.

“Hayata geçen proje 70’i geçti”

Başkan Enver Yılmaz 2019 yılında tüm hizmetlerin yüzde yüz yerine getirileceğini söyleyerek, “Hizmetlerimiz 2019 yılında daha da ön plana çıkacak ve her şey daha güzel olacak. 2018 yılı hizmetlerimizin işaret fişeği idi. 2019 ise yerel yönetimler anlamında hizmetlerin ve taahhütlerin yüzde yüz yerine getirildiği bir yıl olacak. Ben seçim vaatlerimde 52 proje ortaya sunmuşum. Şu anda baktığımızda bu projeleri bitirmişken sayı 70’i geçmiş. Söz verip de yapmadığımız yok. Biz bu hizmetleri 19 ilçe, 766 mahalle ve 752 bin nüfus için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gurur duyacakları bir ’il’iz”

“Son söz olarak şunu söyleyebilirim: Gurur duyacakları bir ’il’iz" diyen Başkan Enver Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin çimentosuyuz biz. Çünkü 17 şehidimiz var. Onlar bu vatanı canları uğruna bize teslim ettiler. Onlar bizim hem gönlümüzde hem de korumamızdadır. Ne ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları karşılayacağız. Onlar bu ülkenin teminatıdır. İşte bu yüzden Ordu ili bu ülkenin teminatı ve çimentosudur. İnşallah verdiğimiz hizmetlerle 2019’da yüzde 70’lerde vatandaş memnuniyeti yakalayan bir yerel yönetim olacağız ve bu anlamda tarihe geçeceğiz.”