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27 Haziran 2017 16:56

Başkan vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de sorunlarını dinledi

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ramazan Bayramı’nın son gününde vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de sorunlarını dinledi

27 Haziran 2017 16:56


Şehir merkezinde yürürken bir taraftan vatandaşları ve esnafları selamlayan bir taraftan da bayramlaşma yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, bu vesileyle vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı buldu.


Bayramlaşma sonrası Başkanı Hüseyin Anlayan yaptığı kısa açıklamada, “Bütün hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah mübarek Ramazan ayını ve bayramını bütün ümmeti Muhammed’in kurtuluşuna vesile eylesin. Bir Bayramı daha bütün güzelliği ile birlikte idrak etmeye çalıştı. Rabbim hayırlısıyla daha nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin” diye konuştu.




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