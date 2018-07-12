Toplantıda, son günlerdeki boğulma vakalarına da değinen Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Boğulma vakaları ne yazık ki, Büyükşehir Belediyemizin güvenli olarak belirlediği ve cankurtaran hizmeti verdiği alanlar dışında gerçekleşiyor" dedi.

Toplantıda, Ordu’da yaşanan boğulma vakalarından bahseden Başkan Yılmaz, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Boğulma vakalarının, güvenli olarak belirlenen alanlar dışında gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, “İlimizde boğulma vakalarında ciddi artış yaşandığını görüyoruz ve bu konuda hassas davranılması gerektiği kanaatindeyiz. Boğulma vakaları ne yazık ki Büyükşehir Belediyemizin güvenli olarak belirlediği ve cankurtaran hizmeti verdiği alanlar dışında gerçekleşiyor. Büyükşehir olarak Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı ve Perşembe ilçelerimizde 13 plajda 60 personel, 3 jetski ve 2 adet zodyak bot ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan bu alanlarda denize girmelerini rica ediyorum. Hafta sonu yaşanan can kayıpları bizleri çok üzdü. Yaşamını yitiren kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğe kapatılarak cephe giydirme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturulan Süleyman Felek Caddesi ile Köprübaşı Meydanı’nın açılışının 25 Temmuz’da yapılacağını duyuran Başkan Enver Yılmaz, “Trafiğe kapattığımız Süleyman Felek Caddemiz ve devamındaki Köprübaşı Meydanı’mızın resmi açılışını 25 Temmuz’da gerçekleştireceğiz. Açılış Ordulu sanatçı Gülşen’in vereceği konserle taçlanacak. Resmi takvimi Ekim ayı olan projemiz 3 ay öncesinde hizmete sunuluyor. Üstyapı görsellerini açılış sonrasında yerleştireceğimiz çalışmamız, Yaşayan Şehirler Platformu tarafından da yılın kent estetiği ödülüne layık görülmüş bir uygulama projesidir” diye konuştu.

“Ters ev projesinin uygulandığı 3. il Ordu olacak”

Bölgede emsali olmayan Ters Ev Projesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Aksiyon fotoğrafçıları tarafından yoğun ilgi göreceğine inandığımız Ters Ev Projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Dünyada 16 örneği olan proje, Türkiye’de Antalya ve Ankara’dan sonra Ordu’da da hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet Mahallesi’ne Selçuklu mimarisinde yeni cami yapılacak”

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir cami yapılacağını söyleyen Başkan Yılmaz, caminin 220 metrekare zemin üzerinde Selçuklu mimarisine göre hayata geçirileceğini kaydetti.

“Düzoba Yayla Şenlikleri’ni de büyükşehir düzenleyecek”

Hizmetin tek elden yönetilmesi adına şenliklerin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Korgan Orman Gülü, Gölköy Uluvahta, Aybastı Perşembe Yaylası ve bu ay sonunda Çambaşı Yaylası Festivali’ni düzenleyeceğiz. Kumru ilçemizin Düzoba Yayla Şenlikleri’ni de önümüzdeki yıldan itibaren biz yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Organik ürünler artık steril bir ortamda satılacak”

Büyükşehir tarafından El Emeği Çarşısı’nın bulunduğu alanda organik köy ürünlerinin de satışa sunulacağını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Halkımız ürettiği ürünleri satmak için yer aramayacak. Bu alana gelecek ve ürettiği organik ürünleri daha temiz bir ortamda vatandaşa sunulabilecek” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 38 maddenin görüşüldüğü toplantıda 29 gündem maddesi karara bağlanırken, 9 gündem maddesi de komisyonlara havale edildi.