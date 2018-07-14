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14 Temmuz 2018 12:12

Bin 598 şehidin manevi hatırası temsili olarak anıtta yaşatılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ‘Tarihten Günümüze Ordulu Şehitlerimiz Anıtı Projesi’nin ihalesinin yapıldığını söyledi.

Bin 598 şehidin manevi hatırası temsili olarak anıtta yaşatılacak

14 Temmuz 2018 12:12


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında bilgi veren Başkan Enver Yılmaz, Şehitler Anıtı Projesi’nin ilk bölümünde, şehitleri tasvir eden şehit profilinin yer aldığı bir görüntü, arka bölümünde ise bin 598 şehidin isminin yazılacağı bir çalışma ve görsel olacağını söyledi. Başkan Enver Yılmaz, “Atatürk Anıtı ile Şehitlik Anıtı arasında düz bir zemin olmak kaydıyla aynı zamanda resmi programlarımızın yapılacağı tören alanı, çevre düzenlemesi ve kıyı kenar çizgisi düzenlemesiyle birlikte fiziki bir değişiklik olmadan sert zemin olacak. Bütün resmi tören ve anmalarımız artık burada yapılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle şehitlerimizin manevi hatırası bu alanda temsili olarak yaşatılacağı gibi, bin 598 şehidimizin manevi şahsiyetine Ordulu hemşehrilerimiz Büyükşehir marifetiyle sevgi, saygı ve şükranlarını sunmuş olacak” dedi.



“Şehit ve gazilerimize minnettarız”


Tarihten Günümüze Ordulu Şehitlerimiz Anıtı tamamlandığında, hem bir şehitlik anıtı, hem de orta ölçekli bir şehir meydanının ortaya çıkacağını belirten Başkan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:


“Vatan için şehit düşen 293’ü asker, 72’si polis, 17’si sivil ve bin 217’si de savaş ve isyanlarda yaşamını yitiren toplam bin 598 şehidimizin manevi hatırası bu alanda yaşatılacak. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve gazi olan yiğitlerimize minnettarız. Allah mekânlarını cennet eylesin. Ruhları şad olsun.”




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