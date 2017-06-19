Bu da eşek arabası

Köylerde taşımacılıkta kullanılan atlar eskisi gibi çok olmadığı için artık eşekler tercih ediliyor. Bölgede fındık hazırlıklarına başlayan üreticiler taşımacılıkta ’at arabası’ yerine ’eşek arabası’nı kullanıyor.

Sefaköy Mahallesi’nde üreticilik yapan Seyfettin Özdenoğlu, “At fiyatlarının son zamanlarda çok olması bizleri daha ucuz olan eşeklere yönlendirdi. Zaten eskisi kadar da at bulmak çok zor. Bizler de taşımacılığı bu hayvanlarla yapıyoruz. Ağır çuvalları ise patpat araçlarımızla taşıyoruz” dedi.

Eşek arabasını gören vatandaşlar ise, “Genelde hep at arabalarını görürdük, şimdi ise eşek arabasını görünce şaşırdık” dediler.