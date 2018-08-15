Bucak Mahallesi 30 yıldır beklediği hizmeti alıyor

Bucak Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Engin Tekintaş, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında, Altınordu ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Bucak Mahallesi’nin 30 yıldır alamadığı hizmeti aldığını ve almaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Engin Tekintaş, sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Başkan Tekintaş, “Ekiplerimiz birçok mahallemizde koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Bucak Mahallemizde ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasını yerinde takip ediyoruz. Mahallemizin bu sokakları uzun yıllardır hizmete susamış ve hizmet bekleyen bölgelerdi. Hızlı bir şekilde alt yapısını kurumlarla yaparak sıcak asfalt çalışmasını başlattık. Kısa sürede bu bölgeyi sıcak asfaltla buluşturarak mahallemizi daha modern bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.