Cami avlusunda iftara büyük ilgi

9 yıl önce cami cemaatine birkaç tabure ve küçük masalarda başlayan iftar yemeği yıllar içerisinde büyük ilgi görünce cami avlusunun dışına taştı. Cami cemaatinden yoldan geçene, protokol mensubundan herhangi bir meslek erbabına kadar herkesin davetsiz olarak katıldığı iftar yemeğine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şahin Sevinç, 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Ordu FK Başkanı Faruk Zavalsız, Ordu FK Başkan Yardımcısı Ertan Bakır, daire müdürleri, basın mensupları ve o sırada yoldan geçen vatandaşlar katıldı.

İstikbal gazetesi sahibi Temel Aşar, giderek her yıl ilgi gören oruçlulara iftar vermeye yönelten uygulamayı geleneksel hale getirdikleri belirterek her yıl düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.