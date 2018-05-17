Çavuşlar-Burhanettin yolu asfaltlandı

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sıcak asfalt, beton yol ve yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kurumlarla da işbirliği yapan Altınordu Belediyesi Ordu Valiliği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Çavuşlar Mahallesi ile Burhanettin Mahallelerini birbirlerine bağlayan bin 700 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

Ordu Valiliği ve Altınordu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yetkililerden bilgi aldı. Yolun konforu yüksek çok özel bir yol olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Çavuşlar ile Burhanettin Mahallelerimizi birbirine bağlayan bin 700 metrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında Karacaömer Mahallesi’ni kullanarak Burhanettin Mahallesi’ne ulaşmak isteyen bir vatandaşımız sıcak asfalt dışına çıkmadan ulaşmak istediği yere kolaylıkla varabilecek. Standardı yüksek, ‘v’ kanalları ve yağmur suları toplama alanları ile çok özel bir yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ayrıca Zafer Mahallesi’ne 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt kazandırdıklarını sözlerine ekledi.