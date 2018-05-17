Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 13:31

Çavuşlar-Burhanettin yolu asfaltlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kırsal kesimin en kalabalık mahallelerinden olan Çavuşlar-Burhanettin Mahallesi arasındaki bin 700 metrelik bağlantı yolu sıcak asfalt konforuna kavuştu.

Çavuşlar-Burhanettin yolu asfaltlandı

17 Mayıs 2018 13:31


Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sıcak asfalt, beton yol ve yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kurumlarla da işbirliği yapan Altınordu Belediyesi Ordu Valiliği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Çavuşlar Mahallesi ile Burhanettin Mahallelerini birbirlerine bağlayan bin 700 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.


Ordu Valiliği ve Altınordu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yetkililerden bilgi aldı. Yolun konforu yüksek çok özel bir yol olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Çavuşlar ile Burhanettin Mahallelerimizi birbirine bağlayan bin 700 metrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında Karacaömer Mahallesi’ni kullanarak Burhanettin Mahallesi’ne ulaşmak isteyen bir vatandaşımız sıcak asfalt dışına çıkmadan ulaşmak istediği yere kolaylıkla varabilecek. Standardı yüksek, ‘v’ kanalları ve yağmur suları toplama alanları ile çok özel bir yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.


Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ayrıca Zafer Mahallesi’ne 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt kazandırdıklarını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç