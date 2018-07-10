Çevre sağlığını tehdit eden çöp ev temizlendi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tan Sokak’ta bir evde çevre sakinlerinin pis kokudan rahatsız olduğu yönünde gelen şikayet üzerine eve giden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde aşırı miktarda çöp birikintisi olduğunu tespit etti. Söz konusu evdeki çöpü ev sakini kadının biriktirdiği öğrenildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evdeki çöpün çevre sağlığını tehdit ettiği, etrafa kötü koku yaydığı gerekçesiyle evdeki çöp yığını insan gücü ve iş makineleri yardımıyla temizleyerek şehir çöplüğüne götürdü.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, ihbar üzerine gidilen evdeki çöp yığının çevre sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ekipler tarafından temizlik çalışmalarının yapıldığını, etrafının çakıllandığını ve kireçlendiğini belirterek, "Çöp ev temizlenerek dezenfekte edildi. Hiç kimsenin hasta da olsa ikamet ettiği yerde komşularını rahatsız etmeye hakkı yok. Bu nedenle söz konusu evdeki çöpleri temizleyerek imha ettik. Başka mahallelerde de bu tür çevre sağlığını tehdit eden unsurlar olursa vatandaşlarımızın belediyemizi aramalarını bekliyoruz" dedi.

Aktepe, evin temizlenmesinde ve ev sakinin ikna edilmesine katkıda bulunan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Naci Kızılkaya’ya da teşekkür ettiklerini belirtti.