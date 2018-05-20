Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 16:24

Cip farı ile ‘okey’e devam ettiler

Ordu’da bir kıraathanede oturanlar, elektrik kesintisine Karadeniz usulü yöntem ile çare buldu.

Cip farı ile ‘okey’e devam ettiler

20 Mayıs 2018 16:24


Kumru ilçesi genelinde teknik bir arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, iftardan sonra yeniden görüldü. Oruçlarını açtıktan sonra çay içmek ve vakit geçirmek için kıraathaneye giden vatandaşlar, okey oynadıkları sırada elektrik kesintisine maruz kaldı. Bu sırada oyunu yarıda bırakmayan vatandaşlardan birisi, kıraathanenin camına 4 çeker cip’ini yaklaştırdı. Vatandaşlar, cip’in tepe lambalarının yakılması ve araçtan aldıkları aydınlatma desteği ile oyun oynamaya devam ederken, durumu görenler ise tebessüm etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç