Cip farı ile ‘okey’e devam ettiler

Kumru ilçesi genelinde teknik bir arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, iftardan sonra yeniden görüldü. Oruçlarını açtıktan sonra çay içmek ve vakit geçirmek için kıraathaneye giden vatandaşlar, okey oynadıkları sırada elektrik kesintisine maruz kaldı. Bu sırada oyunu yarıda bırakmayan vatandaşlardan birisi, kıraathanenin camına 4 çeker cip’ini yaklaştırdı. Vatandaşlar, cip’in tepe lambalarının yakılması ve araçtan aldıkları aydınlatma desteği ile oyun oynamaya devam ederken, durumu görenler ise tebessüm etti.