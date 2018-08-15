Ciple hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu’dan Ulubey ilçesine giden Adem Dikmen idaresindeki 52 HT 382 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AG 678 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Salih Aktaş, Muzaffer Erdem ve Sezgin Turan yaralandı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü.

Kaza sonucu trafiğe kapanan yolda yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşurken, araçların çekilmesinden sonra yaklaşık 1 saat kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, jandarma kazayla alakalı tahkikatlarını sürdürüyor.