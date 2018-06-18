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18 Haziran 2018 19:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fındık üreticisini mağdur etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerini mağdur etmeyeceklerini ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fındık üreticisini mağdur etmeyeceğiz”

18 Haziran 2018 19:58


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı açıklamada fındık üreticisinin her meselesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Dünya fındık üretim ve ihracatında Türkiye’nin lider ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olmak üzere fındıkla ilgili tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi bir hazırlık içerisindedir. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ise ne söylediysek yaparız. Buradan söylüyorum, fındık üreticimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyonu (milyar) aşkın destek sağladık. 2002’den bu yana 46 bin vatandaşımızı İŞKUR aracılığı ile iş sahibi yaptık. Dolayısıyla TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım. Siz muhalefetin atıp tutmasına bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Aman onların oyununa gelmeyin. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu’da eski stadyumun yerini Millet Bahçesi yapacağız. Çevrecilik bizim işimiz. Solcular çevreden anlamaz. Solcular ağaç keser, hayvanları sakata çıkarır" ifadelerini kullandı.




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