Enver Yılmaz: ”Ordu yatırımlarla çağ atladı”

Uydudan yayın yapan bir TV’nin canlı yayın konuğu olan Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin geride bıraktığı 4 yılı ve yaptığı hizmetleri anlattı.

“Yatırımlar Büyükşehir marifetiyle hükümetimizin eseri"

AK Parti milletvekili adaylarının sahada Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatması yönünde yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Enver Yılmaz, “Yatırımlarımızı hükümetimiz katkısıyla yapıyoruz dolayısıyla AK Parti adaylarının seçim çalışmalarında Büyükşehir’in yatırımlarını anlatması kadar normal bir durum olamaz. Verilen hizmetler Büyükşehir marifetiyle hükümetimizin eseri. Hem borcun silinmesi hem de yeni yatırımların hayata geçirilmesi noktasında hükümetimizin gerekli desteğini arkamızda gördük” dedi.

Halen uygulanmakta olan yatırımlara değinen Başkan Yılmaz, “Altınordu’da 220 binada, Ünye’de 200 ve Fatsa’da 182 binada söz verdiğimiz takvimde dış cephe iyileştirme çalışmaları başlattık. Dükkân katları ve üst katları farklı olmak kaydıyla Ordu’muzda Türkiye’de şehir geçişlerinde muhteşem tablo ortaya çıktı. Denize çöp döken bir belediyeyi devraldık. Şimdi ise çöpün döküldüğü alana Melet Park Projemizi uygulayacağız. Mevcut köprüyle deniz arasına ilave bir köprü inşa ediyoruz. Gemiler, yatlar ve teknelerin yeri geldiğinde rahat yaklaşması için deniz suyunu dev mahmuzlarla Melet Irmağı’nın içerisine alıyoruz. Yatırımımızı projelendirdik ve Devlet Su İşleri marifetiyle gerekli kaynakları oluşturduk. Altınordu ilçemizin yeni yaşanabilir muazzam alanlarından biri hâline getireceğimiz projemizin şu anda hukuki sorunları ve altyapısı ile rehabilitasyonu tamamlandı. Kısa zaman içerisinde buranın ihalesini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Ne söz verdiysek yaptık”

Büyükşehir’in Türkiye’nin en güzel sahilini hizmete sunduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Denizine girilebilir mavi bayrağı olan Türkiye’de başka bir şehir yok. 7 km yürüyüş yolunda 3.5 metresi bisiklet, 3.5 metresi yürüyüş ve 3.5 metresi de kaldırım olan akıllı bisiklet uygulamasıyla tüm vatandaşlarına sembolik ücretle hizmet veren başka bir belediye yok. Verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz, altyapıyı tamamladık. Akıllı bisikletlerin şehir içi uygulamalarını da başlatacağız. Zübeyde Hanım Caddesi’nde kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra akıllı bisiklet uygulamasını, hem Zübeyde Hanım hem de Süleyman Felek Caddemize yayacağız” dedi.

“Akıllı duraklar”

Toplu ulaşımın Türkiye’de uzlaşma sağlanarak hayata geçirilen tek uygulama olduğunu ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Akıllı duraklardaki elektronik donanım çalışmasını 15 gün içerisinde tamamlayacağız. Bundan sonra vatandaşlarımız dolmuşların ne zaman geleceğini ve araçların doluluk oranlarını da görebilecek. Dünya standardında yatırımlar bunlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu araçlardan ücretsiz faydalanıyor. Tam bir oto kontrol sistemi var. Çevre yolu açılmadığı hâlde trafikte ciddi rahatlama var” şeklinde konuştu.

“Evladiyelik projeleri hayata geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin evladiyelik projeleri hayata geçirdiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “TOKİ tarafından inşa edilen 120 dairenin satışını Büyükşehir Belediyemiz yapacak. 17 adet 1+1, 26 adet 2+1 ve 77 adet de 3+1 dairelerimiz var. Daireler 28 Haziran’da saat 14.00’ten itibaren ihale usulüyle Büyükşehir Belediyemizde satılacak. İhaleye katılmak isteyen hemşehrilerimizin süreyi kaçırmadan talepte bulunmasını diliyoruz. Vatandaşlarımız örnek daireleri gezebilir” ifadelerini kullandı.

Mıdı’nın olduğu alana yeni proje

Ayışığı Meydanı’nın yaklaşık 60 bin ile 100 bin arasında vatandaşı alabilecek devasa bir alana dönüştüğünü kaydeden Başkan Enver Yılmaz, “Trafikte yoğunluk yaşanmaması için çevre yolunun açılmasıyla bu meydanımızı miting alanı olarak hizmete sunacağız. Sahilde Mıdı Restoran’ın olduğu alanı Büyükşehir’in mülkiyetine geçtiğimizde boşalttık. Burada ya ciddi tadilat yapılması gerekiyordu ya da bu alana yeni bir projenin uygulanması gerekiyordu. O alan projelendirildi. Yap işlet devret modeliyle Ordu’nun yöresel ürünlerinin ikram edileceği projeyi, altyapısı bizim tarafımızdan hazırlanmak suretiyle ilimiz kamuoyuna sunacağız. Ordu 4 senede 20-30 yıl ileri giderek kabuğunu kırdı ve çağ atlamış bir il hâline geldi” diye konuştu.