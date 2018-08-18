Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 18:17

Eşinin kazasına denk gelince şoke oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli polis memuru otomobille takla atması sonucu yaralandı.

Eşinin kazasına denk gelince şoke oldu

18 Ağustos 2018 18:17

Olay yerinden geçen eşi, kazaya denk gelince şoke oldu.


Kaza, Ordu-Samsun karayolu Bolaman Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde meydana geldi. Emekli polis Emrullah Usta yönetimindeki 06 DT 1104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımı ile aracından çıkardıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.


“Tesadüfün de böylesi”


Kazadan 5 dakika sonra emekli polisin eşi olay yerinden geçtiği sırada eşinin kazasına denk geldi. Olay anını anlatan Nevin Usta, “Kardeşimle birlikte Ordu’ya gidiyorduk. Trafiğin yavaş aktığını görünce kaza olduğunu tahmin ettik. İleride takla atan arabayı bizim arabanın rengine benzettik. Olay yerine biraz daha yakınlaşınca plakadan bizim araba olduğunu öğrendim. Eşimin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladık. Tesadüfün de böylesi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç