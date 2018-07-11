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11 Temmuz 2018 16:16

Eski Ordu valisine FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis

Ordu’da 2006-2008 yılları arasında 2 yıl 2 ay görev yapan vali, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Ordu valisine FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis

11 Temmuz 2018 16:16


FETÖ’ye üyelik suçlamasıyla yargılanan eski Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla 15 yıla kadar hapisle yargılanan Gözlügöl, önce 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Gözlügöl’ün sabıkasız olması nedeniyle bunu indirim gerekçesi sayan mahkeme heyeti, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.




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