Fatsa, 2 ay sonra modern caddelere kavuşacak

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, iki hafta önce yapılan toplantıda alınmış kararları yeniden gözden geçirdiklerini belirterek, "Alt yapı ile ilgili vermiş olduğumuz kararların alt yapı kuruluşları tarafından yüzde 60 itibariyle yapıldığını gördük. Yüzde 40’lık kısım ile ilgili Temmuz ayı içerisinde öncelikle Aksa olmak üzere, OSKİ Genel Müdürlüğü ve diğer alt yapı kuruluşlarının bu Temmuz ayı içerisinde hazırlıklarını, işlemlerini bitirerek, üst yapıya, yani asfalta teslim edilmesi kararı çıkmıştır. Fatsa’da en önemli caddelerimizden bir tanesi Sevgi Caddesi’dir. Sevgi Caddesi ile ilgili programınızı Ağustos ayı sonu itibari ile yaptık. Ağustos ayı sonunda Sevgi Caddesi’nde yapacağımız işlemlerin planlamasını gerçekleştireceğiz. Fatsa’mızın prestij caddelerinden biri olan Bulvarı olan Ata Caddesi’nde inşallah Ağustos ayının sonuna veya Eylül ayının 15’ine kadar bitirmeyi hedefledik. Ata caddesinde AKSA’nın işi var, Oski’nin işi var. Gerçekten Ata Caddesi Fatsa’nın prestij caddesi olacak. Burada bugün itibari ile kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma ile ilgili sözleşme yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde yer teslimini yapacağız. Yer tesliminden sonra alt yapısıyla, üst yapısıyla asfaltı ile örnek bir cadde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum, güzel bir bulvar olacak, örnek bir bulvar olacak. Yine Beyazıt caddesi ile ilgili son noktayı bugün koyduk. İnşallah Beyazıt Caddesi’ndeki çalışmalarımızı Temmuz sonu itibari bitirmiş olacağız, orada asfalta başlıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz çalışmalarına başlıyoruz. Muhavvide Bayırman Caddesi’ni Temmuz ayı sonuna kadar bitirmiş olacağız. Diğer caddelerinde inşallah çalışmalarını bitirerek Eylül sonu itibariyle büyükşehir belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi Fatsa’da işleri bitirmiş olacağız” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise yaptığı açıklamada çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ifade ederek, "Genel Sekreter Yardımcımızın da söylediği gibi ilçemizin önemli caddelerinde çalışmalarımız var. TEDAŞ, OSKİ, büyükşehir ulaşım, yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları, içme suyu hatlarının yenilenmesi bakım ve onarımı AKSA’nın doğalgaz çalışmaları var. Organize Sanayi Yolu, Ata Caddesi, Sevgi Caddesi, Beyazıt Caddesi, Fiskobirlik Caddesi inşallah Temmuz ayının sonuna kadar altyapı çalışmaları bitecek. Ağustos ayının sonlarında üst yapı çalışmaları bitecek. Şehrin merkezinde Ağustos ayı sonu itibariyle bitmeyen cadde kalmayacak. Belki Sevgi Caddesi doğalgaz çalışmalarından dolayı biraz uzayabilir. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, emeklileri için, çalışmaları için. İnşallah Fatsamızı güzel bir hale dönüştüreceğiz. Ağustos ayı sonu itibariyle genel anlamda Fatsa’nın sokakları, yolları bitmiş olacak" diye konuştu.