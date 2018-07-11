Fatsa Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadyumunda başladı.

Teknik Direktör Can Güven ve yardımcı hocaları eşliğinde çalışmalara başlayan Fatsa Belediyespor, 15 gün Fatsa’da çalışmalarını sürdürdükten sonra, kamp çalışmaları için Afyon’a gidecek. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, "Sezonumuz şimdiden tüm takımlara hayırlı olsun. İyi bir oluşum gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. İyi bir takım yapmak için gayret gösteriyoruz. İzlediğimiz, belirlediğimiz oyuncularla oyun sistemimize uygun futbolcuları bir araya getirmek için uğraş veriyoruz. Kendi sahamıza adapte olmak adına 15 gün Fatsa’da çalışacağız. Akabinde Afyon kampına gideceğiz. Sonrasında lig ve Türkiye Kupası maçları başlıyor. Yorucu ve zor bir sezon bizi bekliyor. Hep iyi mücadele etmek zorundayız. Bu yıl uzun aradan sonra profesyonel olarak 3. Ligde mücadele edeceğiz. Başarılı bir sezon geçirmek için çalışma dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.