Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:25

Fatsa Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 3.

Fatsa Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

11 Temmuz 2018 15:25

Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadyumunda başladı.


Teknik Direktör Can Güven ve yardımcı hocaları eşliğinde çalışmalara başlayan Fatsa Belediyespor, 15 gün Fatsa’da çalışmalarını sürdürdükten sonra, kamp çalışmaları için Afyon’a gidecek. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, "Sezonumuz şimdiden tüm takımlara hayırlı olsun. İyi bir oluşum gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. İyi bir takım yapmak için gayret gösteriyoruz. İzlediğimiz, belirlediğimiz oyuncularla oyun sistemimize uygun futbolcuları bir araya getirmek için uğraş veriyoruz. Kendi sahamıza adapte olmak adına 15 gün Fatsa’da çalışacağız. Akabinde Afyon kampına gideceğiz. Sonrasında lig ve Türkiye Kupası maçları başlıyor. Yorucu ve zor bir sezon bizi bekliyor. Hep iyi mücadele etmek zorundayız. Bu yıl uzun aradan sonra profesyonel olarak 3. Ligde mücadele edeceğiz. Başarılı bir sezon geçirmek için çalışma dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
  • Cuma
    26°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç