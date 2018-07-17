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17 Temmuz 2018 17:03

Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor

2018-2019 sezonunda TFF 3.

Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor

17 Temmuz 2018 17:03

Lig’de mücadele edecek Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını oynayacağı ilçe stadında lig için düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Lig’de mücadele edecek Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını oynayacağı stat için yenileme çalışmaları inceleyen İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle devam eden çalışmalarla yakından ilgilendi. Çalışmaların son durumu hakkında Fatsa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek’ten bilgi alan Genç, stadın her köşesini tek tek gezdi.


Fatsa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, stattaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediyespor artık 3. Lig’de mücadele edecektir. Gerekli şartlara uygun şekilde stadımızı düzenliyoruz. Bizlere destek veren İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederiz “ dedi.




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