Fatsa OSB’de istimlak süreci

Fatsa OSB’nin istimlak süreciyle ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve teknik personellerin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin büyüme alanı ile alakalı istimlak aşaması çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İstimlak hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirten Başkan Anlayan, “İnşallah en kısa sürede içerisinde de vatandaşlarımızla birebir görüşme yaparak istimlak çalışmalarını başlatacağız süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten önceden kararları alınmıştı. İstimlak süreciyle alakalı biz de Fatsa Belediyesi olarak yetki almıştık. Şimdi Fatsa Belediyesi olarak süreci takip ediyoruz. İnşallah bu hazırlıklar bittiğinde de istimlak yaparak yeni Organize Sanayi alanını hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Anlayan, Temmuz ayı içerisinde vatandaşlarla görüşme yapacaklarını sözlerine ekledi.