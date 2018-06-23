Fatsa OSB’de yol çalışması

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesinde yol çalışmasının başlamasına verdiği destekten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a teşekkür etti. Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi yolunda söz verdikleri gibi Ramazan Bayramı sonunda hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, “Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firma sahiplerinin bizlerden sanayinin girişine kadar olan 2 kilometre uzunluğundaki yolun yapılması için talep vardı. Biz de sözümüz üzerine konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik ve kısa sürede bizim talebimizi değerlendirerek çalışmalara start verdirdi. Organize Sanayi Bölgesi yolunda bugün itibari ile yol genişletme ve hafriyat kaldırma çalışmaları başladı. Önümüzdeki süreçte zemin iyileştirme asfalt çalışmalarımız başlayacaktır. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi bizim için çok önemli. Burada şuan 3-4 bin kişi istihdam ediliyor ve bu rakam çok yakın gelecekte 10 bin olacak.Bu bakımdan Organize Sanayi Bölgesi yolu bizim için çok önemli" dedi.