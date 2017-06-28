Fatsa Yetim-Der 421 öğrenciyi sevindirdi

Fatsa merkez ve mahallelerinde okuyan yetim ve öksüz öğrenciye kırtasiye, gıda ve giysi yardımı yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Beytullah Geçtan, "İlçemizdeki yetimleri bayram zamanında mutlu etmek, gülümsetmek ve sorunlarına çare olmak amacıyla 3 sene önce kurulmuş olan derneğimiz çalışmalarını ibadet şuuruyla yapmaktadır. Bu çalışmalarda yanımızda olan başta Fatsa İlçe Kaymakam Mehmet Yapıcı beye, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlere ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Bütün gönül dostlarımızdan yardım bekliyoruz. Okullardaki öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yardımlarımız yine devam edecektir. Dernek olarak amacımız yetim öğrencilerin eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak yardımcı olmaktır. Çoğu öğretmenlerden kurulu bir derneğiz. Vatandaşlarımızda bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Toplamda en son yaptığımız yardım miktarı 42 bin TL’yi buldu. Toplamda 30 üyemiz var ve arkadaşlarımızla birlikte gönül bağı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.