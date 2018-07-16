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16 Temmuz 2018 05:03

Fatsa’da 15 Temmuz Demokrasi nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Ordu’nun Fatsa ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Fatsa’da 15 Temmuz Demokrasi nöbeti

16 Temmuz 2018 05:03


Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda gerçekleşti.


Meydanda gerçekleşen Demokrasi Nöbeti’ne binlerce Fatsalı vatandaş katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra programda katılımcılar birer konuşma yaptılar.


Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Hiç tereddütsüz, kendi hür iradesiyle, emri şanlı tarihinden alarak sokaklarda mücadeleye koşan halkımız, tanklara karşı durmuş ve darbenin amacına ulaşmasını engellemiştir. Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, huzur ve refahına göz diken hain çetelerin, 15 Temmuz gecesi yapmaya çalıştığı kalkışmayı, halkın iradesi bastırmış ve demokrasi adına verilen mücadeleyle tarih yazılmıştır. Ardında eş ve çocuklarını bırakıp vatan sevdası uğruna canını feda eden kahramanları unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum”dedi.


Başkan Aktepe’nin konuşmasından sonra programda katılımcılar 15 Temmuz gününü hatırlatan konuşmalar yaparak vatandaşları bilgilendirdiler.


Saatler 00.13’ü gösterdiğinde İlçedeki camilerde salalar okundu.


Programa Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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