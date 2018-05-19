Fatsa’da 19 Mayıs kutlaması

Program, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek’in Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü’ne çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından protokolün de katılımıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte öğrenciler hep birlikte Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı birlikte söyleyerek bayrak salladılar. Vatandaşlar da ürüyüş yapan gençlere alkışlarla eşlik ettiler. Yürüyüş 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda sona erdi ve tören burada devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk müziği dinletisi, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması ve ödül töreni ile kutlamalar son buldu.

Gerçekleşen kutlamalara Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Selamettin Bayçelebi, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.