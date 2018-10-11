İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da ‘Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” Fatsa ilçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” Fatsa ilçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici ve Ordu Çocuk Hakları Komitesi üyeleri günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.


Fatsa Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.