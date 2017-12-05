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05 Aralık 2017 13:49

Fatsa’da ‘Hayatı paylaşmak için engel yok’ etkinliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘Hayatı paylaşmak için engel yok’ konulu etkinlik düzenlendi.

Fatsa’da ‘Hayatı paylaşmak için engel yok’ etkinliği

05 Aralık 2017 13:49


Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan etkinlik Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.


Özel öğrenciler birbirinden farklı hazırladıkları gösterileri gelen konuklara sergilerken bol bol alkış aldılar. Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Veysel Cengiz, “Aralık ayının ilk haftasında özel öğrencilerimizle birlikte etkinliğimizi gerçekleştirdik. Engelli bireylerle el ele verip onları sosyalleştirmek, hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Engelli insanların sağlıklarına kavuşmaları, eğitilmeleri, iş hayatı ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek kamu kurumları, yerel idare ve sivil toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda okulumuzdaki eğitimlere çok önem veriyoruz. Etkinliğimizde öğrencilerimiz hünerlerini sergilediler” dedi.


Etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, görevli personeller ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.




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