Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 14:02

Fatsa’da ‘METİP’ toplantısı gerçekleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı.

Fatsa’da ‘METİP’ toplantısı gerçekleşti

25 Haziran 2018 14:02


Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan METİP toplantısına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, daire amirleri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya katıldı.


Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin kalacağı alan ve yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alınmasıyla toplantı son buldu.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fındık sezonu öncesinde ilçemize onlarca mevsimlik tarım işçisi gelecek. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen işçiler burada yaklaşık 2 ay kalıyorlar. Bizde mevsimlik işçilere özel proje kapsamında çocukların bahçelerde çalışmasına engel olmak ve çocukların gelişimine katkı sağlamaktayız. Dolayısıyla aileler fındık toplamaya gittiğinde bu alanda kalan çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmek üzere yaşlarına göre eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimler ilk ve orta eğitime yönelik veriliyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç