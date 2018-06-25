Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan METİP toplantısına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, daire amirleri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya katıldı.

Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin kalacağı alan ve yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alınmasıyla toplantı son buldu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fındık sezonu öncesinde ilçemize onlarca mevsimlik tarım işçisi gelecek. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen işçiler burada yaklaşık 2 ay kalıyorlar. Bizde mevsimlik işçilere özel proje kapsamında çocukların bahçelerde çalışmasına engel olmak ve çocukların gelişimine katkı sağlamaktayız. Dolayısıyla aileler fındık toplamaya gittiğinde bu alanda kalan çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmek üzere yaşlarına göre eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimler ilk ve orta eğitime yönelik veriliyor” dedi.