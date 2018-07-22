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22 Temmuz 2018 16:05

Fatsa’da off-road yarışları nefes kesti

Karadeniz Mahalli Off Road (KAMOK) kupası 1.

Fatsa’da off-road yarışları nefes kesti

22 Temmuz 2018 16:05

ayak yarışı Ordu’nun Fatsa’da özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.


Organizasyonunu Fatsa Belediyesinin yaptığı KAMOK 1. ayak yarışmasında pilotların dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Fatsa Limanı karşısında start alan Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. yarışı kıyasıya mücadelenin yanı sıra heyecan dolu anların yaşamasına neden oldu. 17 araç yarışmalarda start alırken etap içinde arızalan araçlar nedeniyle bu sayı ileriki etaplarda daha da aşağı düştü.


Fatsa’da bu tür organizasyonların yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Fatsa Off Road Kulübü Başkanı Şevki Sakız, “Yarışlara katılım gerçekten çok güzel. Birçok ilden yarışmacıları Fatsa’da konuk ettik. Heyecanlı dakikalar yaşandı yarışmalarda. Bizler de farklı illerde düzenlenen yarışlara katılıyoruz. Parkurumuzu özel hazırladık ve gerçekten araçlar burada çok zorlandılar. Türkiye birincileri yarışmalara katıldılar ve katılım bizleri çok memnun etti. Seyircilerin katılımı bizleri memnun etti. Bundan sonra her yıl bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


Farklı illerden KAMOK yarışlarına katılan yarışmacılar da Fatsa’da gerçekleşen etkinliklerde heyecanlı dakikalar yaşadıklarını ifade etti.




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