Fatsa’da öğretmen şiir kitabı çıkardı

İlk imza gününü okuldaki öğretmenlerine düzenleyen Türkçe öğretmeni Volkan Odabaş’ın kitabı, öğretmen arkadaşlarından tam not aldı.

Şiir kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Volkan Odabaş, “İkinci kitabımı çıkardığım için mutluyum. Farklı konulardaki şiirler kitabımda yer alıyor. Bu kitabı kızıma hatıra bırakmak için yazdım. Yıllardır bu şekilde biriktirdiğim şiirlerimi kitap haline getirdiğim için heyecanlıyım. Bu kitapta aslında duygularımın öyküsünü yazmak, duygularımın resmini çizmek istedim” dedi.

İmza gününde öğretmen arkadaşları da Odabaş’ın yeni kitabını pasta keserek kutladılar.