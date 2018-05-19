Fatsa’da Ramazan etkinlikleri

kuşak torunu Esin Çelebi Bayru sahneye çıktı.

Ayrıca ünlü oyuncular Çetin Altay ve Buket Dereoğlu da Fatsalılarla buluşarak eğlenceli zamanlar yaşattılar. İftar saatinden sonra başlayan programın ilk bölümünde Fatsalı yerel tiyatrocular İlker Taze ve Ogün Özcan İbiş isimli gösterilerini sahnelediler. Çocukların büyük ilgi gösterdikleri İbiş isimli oyunda tiyatrocular çocukları da sahneye çıkararak onlara oyunlar oynattılar. Fatsa Belediyesinin Ramazan etkinliklerine ikinci akşamına ilk akşama oranla Fatsa halkı daha büyük bir ilgi gösterdiler.

Çocuk oyunlarının ardından Hazreti Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru sahne aldı. Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru burada yaptığı sohbette, Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölümünün üzerinden 8 asır geçtiğini belirterek, "Ancak Hz. Mevlana’nın sözleri hala insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor, rubaileri, şiirleri her dinden her kesimden insanı derinden etkiliyor" diye konuştu.

Etkinlikte Mevlana, Mevlevilik ve Sema’yı anlatan Bayru, Hz. Mevlana’nın "Canım sağ oldukça Kuran’ın kölesiyim" sözünü hatırlatarak, "O, Hz. Muhammed’in (s.a.v) yolundan gitmiş, Allah’a yönelmiş, onun emirlerine uymuş, İslami esaslar içinde söylemiş ve yaşamıştır" dedi.

Esin Çelebi Bayru’ya konuşması sonrasında Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve AK Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Anlayan hediye takdiminde bulundular.