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15 Temmuz 2018 19:16

Fatsa’da şehitler anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ’nün hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü, Demokrasi ve Birlik Günü’nde tüm yurtta olduğu gibi Ordu’nun Fatsa ilçesinde de şehitlerimizi anma programı düzenlendi.

Fatsa’da şehitler anıldı

15 Temmuz 2018 19:16


Fatsa Şehitliği’ndeki anma programı şehitlik anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve şehit Piyade Komando Onbaşı Osman Korkmaz’ın kabirleri başında din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.


Fatsa Şehitliği’nde gerçekleşen anma programına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Program Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’nin Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve Şehit Piyade Komando Onbaşı Osman Korkmaz’ın kabirlerine gül bırakmaları ile sona erdi.




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