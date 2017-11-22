Genç:"Fatsa atletizmde çok başarılı"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde incelemelerde bulunan Ordu Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, önemli açıklamalarda bulundu. Müdür Genç’e Fatsa’daki incelemelerinde Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek eşlik etti. Fatsa’da yapılan ve yapılacak olan spor yatırımlarını değerlendiren Mustafa Genç, “Fatsa’da atletizm branşımız çok başarılı. Bununla ilgili biz bir yıldan beri yaptığımız çalışmalar var. Özellikle atletizm malzemeleri ile ilgili çok sayıda eksiklikleri tamamladık. Fakat koşu pistiyle ilgili sıkıntımız vardı. Gençlerimizin rahat koşamadığı bir alanda çamurdu burası. Kentsel dönüşümden stadın yıkılıp yıkılmayacağı netlik kazanmadığı için bir adım atamamıştık ama bu sene bu netlik de kazandıktan sonra atletizm pistini bur da oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Özellikle Fatsa Belediye Başkanımıza Fatsa Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ederim. Onların desteğiyle birlikte şu anda Fatsa ilçemizde atletizm pisti yapılmış oldu. Ufak tefek eksiklikler var. Onlar da bugün tamamlanacak ve ilk olarak da yarın yani 23 Kasım günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle burada bir atletizm yarışması yapılacak. Üç kategoride gençlerimiz öğretmenler için burada koşacaklar. Eğitimi ön plana çıkarmak hem dinimizde, hem de devletimiz politikasında var. Bu anlamda da gençlerin ve toplumun en saygın kişileri yine öğretmenler çünkü yeni bir nesli kuran onları eğiten öğretmenler. Gençlerimizde burada öğretmenleri için koşu yapacaklar. Bu da tabii ki Fatsa yeni atletizm pistinin ilk resmi yarışması olmuş olacak. Burada 19 ilçemizin gençleri gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla, gerek Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüklerimiz aracılığıyla hepsini davet ettik. Hepsini duyuru yaptık. Buradan da sizlerin vasıtasıyla bütün izleyicileri atletizm sevenleri buraya yarışmayı izlemeye davet ediyoruz. Burada 2 aktiviteyi bir anda yapmış oluyoruz. Bir Fatsa ilçe stadımızın ilk resmi yarışması, iki öğretmenlerimiz adına bir koşu düzenlemiş olacağız. Ben genel olarak da şunu dile getirmek isterim: Ordumuzda atletizm gerçekten gelişiyor. Fatsa bu işi destekleyen en büyük ilçelerden biri” dedi.