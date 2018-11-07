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Geriye giden kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Ortayılmazlar Mahallesi Mithat Kısacıklıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (21) idaresindeki 06 FF 9361 kamyonet, geriye doğru giderken yolda yürüyen Süheyla K. (80) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Süheyla K., olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye'de özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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