Görme engeli vatandaş evine daha rahat gidip gelecek

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Davut Bayram'ın isteği, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tarafından yerine getirildi.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Davut Bayram, evinden ana yola ulaşmak için yamaç patika yoldan güçlükle inebiliyordu. Belediye Başkanı Yener Kaya'nın mahalle gezisinde karşılaştığı Davut Bayram, evinden ana yola gitmekte zorlandığını patika yola merdiven yapılırsa, ana yola çok rahat ulaşabileceğini, bu nedenle kendisine yardımcı olmasını istedi. Bayram'ın talebini hemen dikkate alan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, görme engelli Davut Bayram'ın patika yoluna beton merdiven yaptırdı.

İsteğinin kısa sürede yerine getirilmiş olmasının mutluluğunu yaşayan Davut Bayram, "Değer verilmek çok güzel. Mahalle gezisinde karşılaştığım başkanıma sorunumu anlattım. Kısa sürede içinde patika yolumuza belediye tarafından beton merdiven yapıldı. Belediye Başkanımız Yener Kaya'dan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Davut Bayram'ın eşi Fatma Bayram ise, “Patika yola merdiven yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Başta Belediye Başkanımız Yener Kaya olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da, "Belediye olarak engellilerimizle samimi bir diyalog kurmaya, onlarla ilgilenmeye elimizden geldiğince de sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda değerli bir ağabeyimizin isteğini yerine getirdik. Kabadüz Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.