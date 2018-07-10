Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 14:37

Gündoğdu:”Şahlanış dönemi başladı”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeni Başkanlık sisteminin Türkiye’ye, Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, “Vakit Ordu için yılmadan, yorulmadan, uyumadan daha çok çalışma vakti” dedi.

Gündoğdu:”Şahlanış dönemi başladı”

10 Temmuz 2018 14:37


AK Parti’nin Türk siyasetine yenilenme ve dinamizm getirdiğini aktaran Metin Gündoğdu, “Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni bir döneme, yeni bir AK Parti ile, yeni bir TBMM ile merhaba dedik. Bu yenilenme ile birlikte Türkiye’nin problemlerini aşmak için daha az bürokrasi ile, daha hızlı karar alarak memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurul, Komisyon ve Asamble çalışmaları dışındaki tüm vaktimizi Ordu’da geçirerek hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için çalışacağız” diye konuştu. dedi.Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinenin şahlanış döneminin nasıl olacağını gösterdiğini vurgulayarak, “Artık koalisyonlar ve siyasi krizler tarihe karıştı. Bundan sonra istikrarlı ve hızlı bir yönetim uygulanacak. TBMM’de asli görevi olan yasama faaliyetlerini sürdürecek” ifadelerini kullandı.



“CHP yine aynı CHP”


Gündoğdu, TBMM’de yemin töreni sırasında ayağa kalkmayan muhalefet partilerini de eleştirerek şöyle konuştu:”Terör örgütünün siyasi uzantılarının toplantılarına katılan orada ayakta hazır bekleyen CHP’liler, Cumhurbaşkanımız TBMM Genel Kurulunda and içerken yerlerinden kalkmadı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanıdır. Alkışlamayabilirsiniz ama milletin iradesine saygı duymak zorundasınız. Ama görüyoruz ki CHP yine aynı CHP. ‘Sırtımızı PKK’ya dayadık’ diyenlerden ayrılamıyorlar”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç