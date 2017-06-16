İhtiyaç sahiplerini mutlu eden proje

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin belirledikleri program dahilinde dönüşümlü olarak ziyaret edilerek temizlendiğini söyledi.

“Temiz evler, gülen yüzler” projesinin ilçede 5 yıldır uygulandığının belirten Özerden, “Proje kapsamında 3 kişilik bir ekip oluşturduk. Bayan personelimizle ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evlerine gidilerek, ev temizliği ve yemekleri yapılıyor. Şu an için 50 ailemize proje kapsamında dönüşümlü olarak hizmet veriyoruz. Onların yüzlerinde gördüğümüz sevinç bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.

Özerden, projenin toplum duyarlılığını arttırmaya önemli katkısı olduğunu sözlerine ekledi.