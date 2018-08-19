İncir toplamada Karadeniz zekası konuştu

Ordu’da hobi bahçelerinde incirlerin olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte toplanmaya başladı.

Çok kırılgan olan incir ağaçlarından düşerek yaralanmak istemeyen vatandaşlar incirleri ağaca tırmanmadan sırıkların uç kısmına yerleştirdikleri plastik kutulara topluyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan emekli Yener Bıyık, plastik meyve suyu kutularıyla incirleri topladıklarını söyledi.

İncir ağaçlarının çok kırılgan olduğunu anımsatan Bıyık, "İncir ağaçlarının dalları çok çabuk kırılabiliyor. Bu nedenle birçok kişi ağaçtan düşerek yaralandı. Biz de sakatlanma ve yaralanmalarının önüne geçmek için bu şekilde bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem ile gönül rahatlığıyla incirleri ağaçtan topluyoruz" dedi.