İstihdam seferberliğinde rekor

Ordu’da düzenlenen ‘İstihdam Buluşmaları’na katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, istihdamın tüm ülkelerin önemli meselesi olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok istihdamın gerçekleştirilerek bir rekor kırıldığını belirten Uzunkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğinde 1,5 milyonu aşkın istihdam gerçekleştirdik. İtiraf etmeliyim ki, 72 yıllık tarihimizde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirdik. 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam ettik. Elbette bu istihdamı gerçekleştirmek bir kurumun değil milletçe yaptığımız seferberliğinin sonucu oldu. Ama 2018 yılında hedefimiz daha büyük. Bu yıl hedefimizi 1 milyon 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdam edilen bu rakamların içerisinde 450 bininin kadın 450 bininin genç, üniversite mezunu, uzun süreli işsizler ve engelliler kategorilerinde olduğunu söylemeliyim” dedi.

Uzunkaya, 2018 yılında bugüne kadar görülmemiş genişlikte ve yelpazede istihdam teşviklerinin devreye alınacağını da belirterek “Özellikle METİP projemiz işverenlerimizin aradığı elemana ulaşmasını, iş arayanların da iş imkanına daha rahat erişimini sağlayacak bir program olacak. Hem teorinin hem pratiğin bir arada olduğu ve programın içeriğini işverenlerimizin belirlediği, katılımcılara günde 60 liranın kurumumuz tarafından temin edileceği, bu nitelikleri tamamladıktan sonra iş bulmakta zorlanmayacağı bir eğitim programı olacaktır” diye konuştu.

Bu arada İŞKUR ve SGK teşvikleri, sigorta primleri borç yapılandırılması, mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği lansmanı ile istihdam işbirliği protokolü SGT Konferans salonunda Ordu Valisi Seddar Yavuz ile İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde istihdama katkıda bulunan işveren temsilcilerine de birer teşekkür plaketi verildi.