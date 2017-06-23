Karadeniz’de kumsallar hazırlanıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde kumsalların temizlenmesine başlandı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’nin 27 km’lik sahil şeridine sahip olduğuna dikkat çekerek, kumsalları yaz sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Bu çerçevede Ünye Belediyesi olarak özellikle kumsalların temizliği üzerinde durduklarını kaydeden Belediye Başkanı Çamyar, hizmete soktukları kumsal temizleme aracı ile sahillerin temiz bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Kumsal temizleme aracı, kum zeminin 15 santimetre altına girerek elenmesi gereken atık maddeleri eliyor, ayrıca kumsalı düzenliyor. Ünye’nin en doğu sahillerinden olan Mavi Deniz plajından başlayan kumsal temizlik çalışmaları ilçenin batı tarafında bulunan Gölevi mevkisine kadar rutin olarak devam edecek.