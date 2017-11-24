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24 Kasım 2017 12:17

Kaya boşluğuna yavrulayan köpek ve yavrular kurtarılarak sahiplerine verildi

Ordu’da kaya boşluğuna yavrulayan köpeğin yavruları belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kaya boşluğuna yavrulayan köpek ve yavrular kurtarılarak sahiplerine verildi

24 Kasım 2017 12:17


Kabadüz ilçesinde kaya boşluğuna yavrulayan köpeğin yavruları Kabadüz Belediyesince bulunduğu yerden alınarak sahiplerine teslim edildi. Harami Mahallesinde yaşayan Özcan Şentürk’e ait köpek Müzezzinkırığı mevkisinde bir kayanın boşluğuna yavruladı.


Yavruları kayanın boşluğundan alamayan Şentürk, belediyeden yardım istedi. Kabadüz Belediyesi ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından anne köpeği ve yavrularını bulunduğu yerden sağ salim alarak sahiplerine teslim etti. Köpeğinin bir kayanın boşluğuna yavruladığını belirten Şentürk, "Bir hafta önce köpeğimiz mahallemizin Müzezzinkırığı mevkisinde bulunan bir kayanın boşluğuna yavruladı. Bizler yavruyu ve köpeği olduğu yerden almak için uğraştık. Ancak başarılı olmadık. Soğuktan yavruların ölmesinden korkuyorduk. Belediye Başkanımız Yener Kaya’dan yardım istedik. Ekiplerce kaya kırılarak 2 saatin sonunda yavrular ve köpeğimiz bulunduğu yerden alındı. Belediyemize, başkanımıza ve bütün emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.




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